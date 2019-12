Ambiente: via libera al Piano nazionale per energia e clima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unità di intenti e coesione tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali costituiscono la premessa per un’efficace azione per l’energia e il clima e dunque per l’attuazione del Piano, anche nella prospettiva della neutralità climatica al 2050 proposta dalla Commissione europea e condivisa dal governo italiano. Per questa ragione, a seguito di un proficuo confronto con le Regioni e gli Enti Locali, la Sottosegretaria Todde ha convenuto di integrare nel Piano numerose proposte che valorizzano il ruolo delle autonomie locali, comprese quelle presentate oggi, che riguardano: l'istituzione di un Osservatorio sul Piano che coinvolga Regioni ed Anci, con lo scopo di favorire la collaborazione e condivisione dei temi di implementazione del Piano, il coinvolgimento delle Regioni ai fini della localizzazione dei grandi sistemi di accumulo dell’energia, la coerenza della localizzazione degli impianti a gas necessari per il phase out del carbone con la regolamentazione paesaggistica e ambientale regionale e, da ultimo, la trattazione della questione metano in Sardegna, con la conferma di poter approvvigionare le industrie e le reti locali sarde con il metano, lasciando la valutazione degli interventi più adeguati per il trasporto a valle all’analisi Costi Benefici avviata da Rse per Arera che si prevede disponibile nella primavera 2020. (segue) (Com)