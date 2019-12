Ambiente: via libera al Piano nazionale per energia e clima (3)

- “Raggiungere coesione e una strategia unitaria, nel rispetto delle differenti funzioni istituzionali, ha rappresentato un risultato davvero significativo per cui ringrazio Regioni ed Enti locali”, ha dichiarato la sottosegretaria Todde. Il Piano sarà oggetto di ultime integrazioni, anche per tenere conto delle novità legislative conseguenti sia alla definitiva approvazione del Decreto legge sul clima sia inerenti il green new deal, previste dalla legge di bilancio 2020, e poi sarà trasmesso alla Commissione europea. (Com)