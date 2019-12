Lombardia: Bussolati (Pd) a Terzi, ancora una volta si scaricano proprie irresponsabilità su governo

- Il consigliere regionale Pd Pietro Bussolati in una nota replica all’assessore alle Infrastrutture Claudia Terzi, che ha accusato il governo di latitare sul prolungamento delle metropolitane milanesi. “Ancora una volta si scaricano le proprie irresponsabilità politiche sul governo. L’assessore Terzi - sottolinea Bussolati - ha seri problemi con il pallottoliere ma l’aiutiamo senza problemi. Più di due terzi dei fondi per il prolungamento delle metropolitane sono erogati dal governo che lei disprezza tanto. Ovviamente prima si realizza lo studio di fattibilità di un’opera, prima si può finanziarla e cantierarla. La scelta della maggioranza in Consiglio regionale di procrastinare i fondi per gli studi di fattibilità e di votare contro un tavolo di verifica dei prolungamenti delle metropolitane appare dunque per quello che è: una scelta senza visione”. “Per quanto riguarda i costi operativi - continua il consigliere Pd - mentre il governo ha mantenuto stabile per tre anni il fondo nazionale (a differenza di quanto fatto dal precedente governo a trazione leghista), Regione Lombardia, con la riforma dei costi standard, ha ridotto di più di tre milioni di euro il contributo all’Agenzia di Milano Metropolitana e Monza e Brianza”. “Spiace - conclude Bussolati - che questa giunta, in seria difficoltà per l’emergenza treni, sempre più scadenti e in ritardo, l’aumento del costo dei biglietti, i tagli al trasporto pubblico e l’assenza di una visione sul prolungamento delle metropolitane cerchi di scaricare sul governo le proprie irresponsabilità politiche”. (com)