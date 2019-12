Carabiniere ucciso a Roma: tre militari a rischio processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura militare di Roma ha chiuso oggi le indagini nei confronti del vice brigadiere Silvio Pellegrini, il carabiniere accusato di avere diffuso la foto che ritraeva Gabriel Natale Hjorth - uno dei due giovani fermati per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega il 26 luglio scorso - bendato all'interno della caserma dove era stato portato in stato di fermo. L'ipotesi di reato è quella di "divulgazione di notizie segrete o riservate". Sempre nella giornata di oggi la Procura di Roma ha chiuso invece le indagini nei confronti dei due carabinieri accusati, a vario titolo, di aver bendato lo stesso giovane. Rischio processo anche per Sandro Ottaviani, ex comandante della stazione CC di Piazza Farnese, accusato di falso per avere detto di avere preso in consegna la pistola del collega di Cerciello Rega - il carabiniere Andrea Varriale - che, invece, non l'aveva con sé.(Com)