Bolivia: procura emette ordine di cattura nei confronti di Evo Morales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La magistratura boliviana ha emesso un ordine di cattura nei confronti dell'ex presidente Evo Morales. Morales, che attualmente si trova in Argentina con status di rifugiato, è accusato dalla giustizia del suo paese di eversione, terrorismo e finanziamento al terrorismo. La misura, riferisce il quotidiano "La Razon", è stata presa alla luce di una presunta intercettazione telefonica nella quale Morales coordina con il dirigente dei "cocaleros", Faustino Yucra Yarwi, già sotto inchiesta per traffico di droga, "azioni di pressione contro le zone urbane" nei giorni seguenti la sua rinuncia. "Sono stati rispettati tutti i requisiti investigativi e la procura ha emesso l'ordine di cattura contro Evo Morales Ayma e Faustino Yucra per gli illeciti sotto inchiesta", ha confermato il maggiore dell'Unità speciale per la Lotta contro il crimine (Felcc), il maggiore Luis Fernando Guarachi. (segue) (Brb)