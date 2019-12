Difesa: terminata la visita di tre giorni in Iraq del ministro Guerini a un mese da attentato a militari italiani (2)

- Durante la missione in Medio Oriente Guerini ha, inoltre, svolto una serie di incontri bilaterali con le autorità locali. A Baghdad ha incontrato il primo ministro Adel Abdul Mahdi e l'omologo Najah Hasan al Shammari; nella tappa di Erbil è stato ricevuto dal primo ministro della Regione autonoma del Kurdistan iracheno, Masrour Barzani, e dal ministro dei Peshmerga Shoresh Ismail Abdulla. A tutti ha espresso l'amicizia dell'Italia ma anche la preoccupazione per la difficile situazione in cui versa attualmente il Paese. La visita ufficiale era iniziata lunedì (16 dicembre) in Kuwait dove il ministro aveva portato il saluto ai militari della Task Force Air e il ringraziamento per le migliaia di ore di volo a presidio dei cieli iracheni, per attività fondamentali di intelligence, sorveglianza e ricognizione del territorio. L'attuale contributo nazionale in Iraq vede un attuale impiego di oltre 900 militari, 305 mezzi terrestri e dodici mezzi aerei. L'addestramento delle forze di sicurezza curde (Peshmerga) ed irachene si svolge principalmente nelle sedi di Erbil (Kurdistan) e Baghdad (Iraq), mentre in Kuwait la componente aerea garantisce l'impiego sinergico e coordinato degli assetti di volo Eurofighter, Predator e KC 767A. (Com)