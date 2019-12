Marche: sanità, inaugurati angiografo ad Ascoli e hospice a San Benedetto del Tronto (Ap)

- Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscoli oggi pomeriggio ha inaugurato la nuova apparecchiatura angiografica dell'ospedale di Ascoli e l'hospice di San Benedetto del Tronto. Ceriscioli ha dichiarato: "L'angiografo è uno strumento utile sia per la chirurgia interventistica che per quella vascolare in grado di poter lavorare anche sulle malattie tempo dipendenti. Una crescita importante in termini di qualità, ulteriori servizi che si aggiungono e metodologie tecnologicamente avanzate necessarie soprattutto per la chirurgia mininvasiva. L'hospice è una struttura che servirà per le cure palliative realizzate ad alto livello riguardanti soggetti con malattie terminali, ma anche pazienti con patologie degenerative e bisognosi di assistenza. E' una visione della salute non solo per curare la malattia, ma anche nel sostenere la persona che affronta al meglio la propria esistenza. L'angiografo e l'Hospice si inseriscono in due poli differenti:uno di natura acuta, mentre l'altro di natura territoriale. Entrambi sicuramente rafforzano la risposta sanitaria in una parte del territorio regionale". All'iniziativa ha partecipato anche la vicepresidente della Regione Anna Casini che ha affermato: "Medicina vascolare e interventistica non sono più un sogno e divengono determinanti per il futuro. In questi anni grazie all'acquisto di nuove apparecchiature per l'ospedale di Ascoli abbiamo recuperato il gap della sanità picena". (Ren)