Turchia-Russia: delegazione di alto livello presto a Mosca per colloqui su Siria e Libia

- Una delegazione di alto livello turca si recherà presto a Mosca per colloqui con le controparti russe sul conflitto in corso in Libia. Lo ha rivelato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando ai media turchi. “Una delegazione composta dal nostro vice ministro degli Esteri, viceministro della Difesa e funzionari dell'intelligence e della sicurezza nazionale visiterà presto Mosca. Discuteranno sostanzialmente delle questioni regionali”, ha dichiarato il presidente Erdogan. “Abbiamo richiesto un incontro costruttivo per ottenere un risultato in breve tempo”, ha aggiunto, “I nostri team discuteranno sia della Libia che della Siria”. Ieri Erdogan e Putin hanno tenuto una conversazione telefonica e hanno in cui hanno discusso principalmente delle crisi in Libia e Siria, in particolare dopo che la Turchia ha firmato due memorandum d'intesa con il Governo di accordo nazionale (Gna) per la cooperazione in campo militare e la demarcazione dei confini marittimi.(Res)