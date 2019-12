Germania-Arabia Saudita: ministro Economia Altmaier auspica nuovo livello nei rapporti

- Germania e Arabia Saudita intendono avvicinarsi sul piano sia politico sia economico. In questo modo, il quotidiano “Handelsblatt” commenta la riunione della Commissione economica Germania-Arabia Saudita che si è tenuta oggi a Berlino, copresieduta dal ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco Peter Altmaier e dal ministro delle Finanze saudita, Mohammed al Jadaan. Durante l'incontro, Altmaier si è detto “estremamente triste per le conseguenze degli errori di entrambe le parti”. Dall'avvio della crisi del Golfo Persico con il blocco del Qatar deciso nel 2017 da un gruppo di Stati arabi guidato da Riad, i rapporti tra Germania e Arabia Saudita si sono notevolmente raffreddati. Per esempio, nel patto su cui si regge il governo di Grande coalizione tra Unione cristiano-democratica (Cdu), Unione cristiano-sociale (Csu) e Partito socialdemocratico tedesco (SpD) in carica in Germania dal 14 marzo 2018, si prevede il divieto sulle esportazioni militari dal paese verso le parti coinvolte nel conflitto in Yemen, tra cui e soprattutto la monarchia degli Al Saud. Tuttavia, durante l'incontro con Al Jadaan, Altmaier ha espresso l'auspicio che Germania e Arabia Saudita siano “sulla buona strada per raggiungere un nuovo livello nei rapporti”. A tal riguardo, Altmaier ha aggiunto che “le relazioni economiche fioriscono sempre quando i rapporti politici sono positivi”. A dimostrazione di ciò, “Handelsblatt” osserva che le esportazioni tedesche verso l'Arabia Saudita sono notevolmente diminuite dal massimo dei 9,9 miliardi di euro raggiunto nel 2015. Ora, il dato rischia di scendere per la prima volta al di sotto dei sei miliardi di euro. Sul rilancio dei rapporti tra Berlino e Riad è intervenuto anche Al Jadaan, secondo cui a tal fine è un valido strumento “Vision 2030”. Si tratta del piano di investimenti elaborato dall'erede al trono dell'Arabia Saudita, il principe Mohammed bin Salman, con l'obiettivo di diversificare l'economia del paese per renderlo sempre meno dipendente delle esportazioni di petrolio. Per Al Jadaan, la Germania può cogliere promettenti opportunità da “Vision 2030” investendo in Arabia Saudita. (Geb)