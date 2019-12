Ue: Casellati, Italia promuova avvio nuova e virtuosa stagione

- "L'anno che sta per terminare ha visto le istituzioni tutte affrontare diversi momenti di particolare rilevanza per la vita dei cittadini e per il funzionamento stesso degli organi dello Stato". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati intervenendo alla cerimonia per lo scambio di auguri con le alte cariche dello Stato al Quirinale. "Nel contesto comunitario, dopo le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo e l'insediamento della nuova Commissione - ha proseguito -, l'Italia potrà e dovrà farsi carico di proporre e promuovere l'avvio di una nuova e virtuosa stagione. Possiamo e dobbiamo ambire ad un ruolo di primo piano, in linea con la nostra riconosciuta tradizione europeista e con la nostra storia di Paese fondatore della casa comune europea, che ha nelle radici cristiane la propria matrice identitaria". La seconda carica dello Stato, in un altro passaggio del suo intervento, ha sottolineato: "Uno sviluppo sostenibile, sia a livello ambientale che economico, è l'unica strada che può consentirci di vincere tali sfide. Per perseguire politiche di sviluppo di lungo periodo, c'è bisogno di restituire fiducia ai cittadini, alle famiglie, al mondo produttivo". (segue) (Rin)