Ue: Casellati, Italia promuova avvio nuova e virtuosa stagione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Casellati, "investire sulla famiglia significa sostenere la prima e fondamentale infrastruttura sociale, un presupposto ineludibile per superare la profonda crisi demografica. Per fare ciò occorre porre all'attenzione dell'agenda pubblica la denatalità - vera e propria emergenza nazionale - e invertire la tendenza culturale che ha causato una sostanziale sottovalutazione di questa strategica tematica". Ma il presidente del Senato ha anche evidenziato che "investire sulle attività produttive, vera spina dorsale del Paese, significa mettere le imprese nelle condizioni ottimali, sia a livello economico che fiscale, per un rilancio generale della competitività del Paese. Una competitività - ha aggiunto - che dovrà fare sempre più i conti con un mondo in continua evoluzione, dove l'intelligenza artificiale, nell'epoca dell'industria 4.0, cambierà radicalmente l'approccio alla produzione e al lavoro". (Rin)