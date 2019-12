Bolivia: Morales, appoggio di Trump ad Anez è prova di ruolo Usa in "golpe"

- L'appoggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dato al governo ad interim di Jeanine Anez, è ulteriore prova del coinvolgimento degli Usa nel "colpo di stato" sferrato in Bolivia. Lo ha detto l'ex presidente della Bolivia, Evo Morales, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. "L'appoggio di Donald Trump a Anez è una prova in più che gli Stati Uniti hanno organizzato il colpo di stato in Bolivia", ha scritto Morales dall'Argentina. Oltre ad aver espresso appoggio ad Anez per portare il paese a nuove elezioni, Trump aveva condannato "la violenza in atto e coloro che la provocano sia in Bolivia che da lontano". Per Morales, "se Trump condanna la violenza", a dimettersi e "porre fine alla repressione e persecuzione politica" dovrebbero essere Anez e i leader oppositori Luis Camacho e Carlos Mesa. (segue) (Brb)