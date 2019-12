Quirinale: Bernini (FI), dialogo manca per colpa governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, sottolinea che "l’appello al rispetto e al dialogo rivolto oggi alle forze politiche dal presidente Mattarella incontrando le alte cariche dello Stato è assolutamente condivisibile. Rispetto e dialogo, però - afferma in una nota -, che dovrebbero in primo luogo riguardare il rapporto tra governo e Parlamento, e tra maggioranza e opposizione, che sta invece totalmente mancando con l’approvazione blindata della legge di Bilancio. Un autentico sfregio non solo al ruolo dell’opposizione, ma alla stessa dignità delle istituzioni".(Com)