Olgiate Olona (VA): colpi di arma da fuoco dopo rapina in un bar

- In un bar di Olgiate Olona, in provincia di Varese, questa sera intorno alle 18 sono stati esplosi colpi di arma da fuoco, a seguito di una rapina. Un tabaccaio di 22 anni è stato aggredito ed è stato ferito a una gamba da un colpo di arma da fuoco. Lo fa sapere una nota dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. Sul posto, in via Piave 160, sono intervenuti un'ambulanza, un'automedica e i carabinieri. (Rem)