Credito: Gualtieri, intervento Fondo interbancario di tutela mette Popolare Bari in condizioni sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La decisione assunta dal Fondo interbancario di tutela dei depositi a favore di un intervento patrimoniale immediato a sostegno della Banca popolare di Bari mette fin da subito la banca in condizioni di sicurezza". E' quanto dichiara, in una nota, il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, sottolineando che "l'intervento consente di lavorare con maggiore serenità all'attuazione dell'operazione di rilancio della Popolare di Bari. L'iniziativa dimostra il senso di responsabilità, l'elevato grado di coesione e la resilienza del sistema bancario italiano nel suo insieme". (Com)