Usa: Camera rappresentanti domani al voto su nuovo accordo commerciale con Messico e Canada

- È attesa per domani la votazione della Camera dei deputati del Congresso Usa sul nuovo trattato di libero commercio dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). La legge di attuazione dell'Usmca ha ottenuto martedì il via libera dalla House Committee on Ways and Means, commissione della Camera dei rappresentanti dedicata a questioni fiscali, con l'appoggio di tutti i membri ad eccezione del deputato democratico Bill Pascrell. L'attesa è che il progetto di legge riceva un ampio voto bipartisan dopo che i Democratici - che hanno la maggioranza nella camera bassa - hanno raggiunto un accordo con l'amministrazione Trump assicurandosi disposizioni più rigorose in materia di applicazione della legge sul lavoro, salvaguardie ambientali e in materia di prodotti farmaceutici. (segue) (Was)