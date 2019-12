Usa: Camera rappresentanti domani al voto su nuovo accordo commerciale con Messico e Canada (2)

- Al voto della Camera dei rappresentanti dovrà seguire il passo decisivo del Senato, a maggioranza repubblicana. L'approvazione del trattato, ricordano i media locali, potrebbe costituire un importante punto di forza nella imminente campagna elettorale del presidente Donald Trump, ma il testo non verrà discusso dal Senato prima di gennaio, dopo la fine del dibattito parlamentare sul possibile impeachment. La camera alta, che secondo la procedura speciale prevista da una legge del 2015 non potrà modificare il testo, potrà approvare il nuovo trattato con una maggioranza semplice. Il nuovo accordo non promette grandi efetti sull'economia Usa, secondo le stime ufficiali potrebbe portare a un incremento dello 0,35 per cento del pil nei prossimi sei anni, ma viene visto come un fattore di certezza nelle diverse filiere produttive coinvolte. (segue) (Was)