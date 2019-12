Usa: Camera rappresentanti domani al voto su nuovo accordo commerciale con Messico e Canada (5)

- La firma delle modifiche al trattato è stata salutata con molta enfasi dai contraenti, prova di una trattativa non semplice. "Missione compiuta", ha detto il ministro degli Esteri del Messico, Marcelo Ebrard Casaubond, aprendo la cerimonia tenuta nel "Palacio nacional" di Città del Messico. "Il grande accordo commerciale americano Usmca si presenta bene. Sarà l'accordo migliore e più importante che gli Usa hanno mai stretto", ha scritto il presidente Usa, Donald Trump. Tra le principali novità, secondo le prime indicazioni emerse nel corso della conferenza stampa, ci sono nuovi meccanismi per la soluzione delle controversie sul lavoro, e l'innalzamento - entro sette anni - delle quote di acciaio di produzione nazionale con cui costruire le automobili destinate ad evitare i dazi. (segue) (Was)