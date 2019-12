Usa: Camera rappresentanti domani al voto su nuovo accordo commerciale con Messico e Canada (6)

- La discussione sul rispetto delle norme sul lavoro è stato uno dei punti "più duri" della trattativa, ha detto Seade ricordando la "preoccupazione legittima" espressa dai Democratici Usa. Per firmare il testo originale dell'Usmca, il Messico ha varato una "gigantesca" riforma del diritto del lavoro e i parlamentari Usa non avevano la certezza che potesse essere rispettata, ha detto il sottosegretario agli Esteri del Messico, l'esperto negoziatore Jesus Seade. Washington aveva inizialmente previsto l'introduzione di un "certificato" sul rispetto delle norme, da allegare ai prodotti in transito alla frontiera. Un onere considerato eccessivo da Città del Messico, che ha rivendicato la firma di un meccanismo "equo", in grado di tutelare gli interessi comuni e la sovranità nazionale. Uno schema, ha sottolineato il viceministro, che non si applicherebbe alle normali controversie tra datore di lavoro e operaio ma valido solo per i dubbi sul rispetto delle norme che riguardano i diritti "elettorali" dei lavoratori, scelta dei rappresentanti sindacali, approvazione o meno di contratti collettivi. "Se la giustizia nazionale non risolve il tema, dopo 85 giorni si ricorre a un "panel" di tre giudici. "Il paese coinvolto nella disputa sceglie un giudice nella lista di nomi predisposta dalla controparte. Il terzo viene da un paese terzo, scelto con accordo tra le parti. Se l'intesa non c'è, si estrae a sorte quale dei due ricorrenti sceglierà il paese di provenienza del giudice terzo". (segue) (Was)