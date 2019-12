Usa: Camera rappresentanti domani al voto su nuovo accordo commerciale con Messico e Canada (9)

- Il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord è stato firmato a fine novembre 2018, in occasione del vertice finale del G20 tenutosi a Buenos Aires, in Argentina. Il testo, frutto di un lungo e controverso negoziato è stato siglato dal presidente Usa Donald Trump, dall'ex presidente messicano Enrique Pena Nieto (all'ultimo giorno del suo mandato) e dal primo ministro canadese Justine Trudeau. Una volta completato l'ier, si stima attorno ad aprile del 2020, il nuovo Usmca sostituirà il "vecchio" Nafta (North American Free Trade Agreement). (Was)