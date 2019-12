Albania: condannato a un anno di reclusione per "falsa denuncia" ex deputato dell'opposizione

- Ervin Salianji, ex deputato del Partito democratico, principale formazione del centro destra guidata da Lulzim Basha è stato condannato oggi a un anno di reclusione dalla corte di primo grado di Tirana. Salianji è accusato di "falsa denuncia". Salianji è stato coinvolto lo scorso anno nel caso della presunta intercettazione di una conversazione fra Albert Veliu e Geron Xhafaj, il fratello dell'allora ministro dell'Interno Fatmir Xhafaj, su un traffico di marijuana. L'inchiesta avviata sul caso ha scoperto che Veliu, un ex detenuto, ha realizzato una falsa intercettazione audio, dopo che Salianji "gli ha promesso 200 mila euro in cambio di prove che coinvolgerebbero il fratello di Xhafaj". Infatti è stato poi Salianji a rendere pubblica la presunta conversazione fra i due. (segue) (Alt)