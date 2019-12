Albania: condannato a un anno di reclusione per "falsa denuncia" ex deputato dell'opposizione (2)

- La Corte ha condannato Veliu a 3 anni e 5 mesi di reclusione. Mentre di due anni di reclusione è stata la condanna per Fredi Alizoti, la persona che ha ammesso di aver fatto finta di essere il fratello del ministro nella registrazione audio. Il tribunale ha disposto sei mesi di reclusione, convertiti in 100 ore di lavoro di pubblica utilità per il giornalista Jetmir Olldashi, il quale ha aiutato Veliu con gli strumenti per l'intercettazione. Il leader dell'opposizione Basha ha parlato di "una sentenza politica, tesa ad intimidire l'opposizione e i media". Mentre Salianji, ha dichiarato che "la decisione di oggi è stata presa senza tenere conto delle prove e dei fatti", annunciando poi l'intenzione di "fare ricorso alla Corte di appello". (Alt)