Sanità Lazio: Palazzo Baleani di Roma sarà centro eccellenza salute per le donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con un investimento da 2,9 milioni di euro la Regione Lazio punta a fare di Palazzo Baleani, a Roma, un polo di eccellenza sanitaria per le donne. A visitare la struttura, oggi, l'assessore alla Sanità e all'integrazione socio-sanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, che è stato omaggiato con una targa per la presidenza onoraria del comitato Antigone, formato da donne molte delle quali ex pazienti del centro. "Il centro, in collegamento con il team dell'Istituto tumori Regina Elena di Roma, diventerà un polo di eccellenza - spiega l'assessore D'Amato -. Gli investimenti sono già previsti e peseranno sia in termini di tecnologia, sia in termini di ammodernamento delle strutture: per noi questo è solo un punto di inizio. E' un investimento che facciamo convinti di far diventare questo luogo un fiore all'occhiello nella sanità". (segue) (Rer)