Sanità Lazio: Palazzo Baleani di Roma sarà centro eccellenza salute per le donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La struttura, dunque, non chiude: un decreto del commissario ad acta ne fa il centro avanzato per la tutela della salute della donna e la struttura acquisisce un ruolo di riferimento, operante in stretta collaborazione con le Asl, per la diagnosi e presa in carico delle donne con sospetta patologia tumorale, soprattutto con riferimento a quella della mammella e dell'apparato riproduttivo. Quindi, il Centro di Corso Vittorio Emanuele interviene sull'approfondimento del rischio di sviluppare tumori con particolare riferimento alla sospetta predisposizione genetica e conta su macchinari moderni e innovativi. "Il sistema deve fare un salto di qualità - prosegue l'assessore -. Questo non è un punto di arrivo, ma di partenza di un lavoro che andrà avanti. Monitoreremo costantemente attività e esiti di cura del polo. Il rilancio di questo centro è in linea con il piano regionale della prevenzione di patologie tumorali. Anche qui, infatti, vogliamo - conclude D'Amato - puntare alla promozione del coinvolgimento e della partecipazione attiva delle donne con particolare riferimento all'adozione di corretti stili di vita, dall'alimentazione all'attività fisica". (Rer)