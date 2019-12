Infrastrutture: oltre 5 miliardi per mobilità sostenibile, manutenzione dei ponti e sicurezza delle ferrovie

- Più di 5 miliardi è il valore complessivo dei progetti finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che hanno ottenuto il via libera oggi dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni riunitasi oggi a Roma. La quota più consistente di risorse assegnate, pari a 2 miliardi e 319 milioni, riguarda 17 progetti di trasporto pubblico locale presentati dalle città di Roma, Milano, Firenze, Bologna, Torino, La Spezia e Bergamo. Si tratta di nuove linee metropolitane, tramvie, filobus e fondi per l'acquisto di materiale rotabile, per dare una risposta alla domanda di mobilità sostenibile, ridurre l'impatto ambientale, l'incidentalità e il consumo energetico. (segue) (Com)