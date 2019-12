Montenegro: completato il lavoro della Commissione per la riforma elettorale, saranno proposte cinque nuove leggi

- La Commissione parlamentare montenegrina per la riforma elettorale ha completato il proprio lavoro. Lo ha annunciato oggi il presidente della commissione Branimir Gvozdenovic in una dichiarazione riportata dall'emittente "Rtcg". Gvozdenovic ha annunciato che saranno proposte, a seguito del completamento del lavoro della commissione, cinque nuove leggi orientate a garantire la trasparenza e l'onestà delle elezioni in Montenegro, in base alle richieste sollevate varie volte dall'opposizione. Negli ultimi giorni, i deputati montenegrini del Democratici hanno abbandonato il lavoro della commissione a causa della bozza della bozza della nuova legge sulle libertà religiose. (Mop)