Auto: Volkswagen investirà 11 miliardi di euro in elettromobilità tra 2020 e 2024

- Il gruppo automobilistico tedesco Volkswagen punta con decisione sull'elettromobilità, aumentando gli investimenti nel settore. Come reso noto oggi dalla stessa Volkswagen, la spesa per lo sviluppo delle auto elettriche sarà di 11 miliardi di euro tra il 2020 e il 2024. Nel precedente piano quinquennale 2019-2023, l'importo previsto era di 9 miliardi di euro. La nuova programmazione include i costi per le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti negli impianti di produzione delle autovetture alimentate a energia elettrica. Secondo il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Volkswagen sta puntando sull'elettromobilità più di ogni altra azienda automobilistica. Nel 2025, il gruppo prevede di vendere più di un milione di vetture elettriche. Per lo sviluppo di tale tipo di veicoli, Volkswagen spenderò 33 dei circa 60 miliardi di euro che, suddivisi tra i suoi tredici marchi, investirà nei prossimi cinque anni. Entro il 2029, il gruppo Volkswagen immetterà sul mercato 75 modelli di auto elettriche. (Geb)