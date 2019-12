Urbanistica: Raggi, stazione Pigneto opera fondamentale per tutta la città

- "Il mese prossimo prenderà il via la fase più importante dei lavori per la realizzazione della stazione ferroviaria Pigneto: sarà un nodo di scambio tra linee ferroviarie regionali e la linea C della metropolitana. Un’opera fondamentale per tutta la zona della città, che cambierà la vita di migliaia di persone che ogni giorno usano i servizi di trasporto pubblico". Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in un messaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook. "Gli interventi di questa fase, che saranno ad opera di Rfi, permetteranno di riqualificare l’intero quartiere grazie all'apertura della fermata Pigneto, completamente interrata, sopra la quale saranno create aree verdi e spazi pubblici", ha aggiunto la sindaca ricordando che "per consentire l’apertura della seconda fase di cantiere saranno necessarie graduali modifiche alla viabilità pubblica e privata del quartiere. Sono interventi tuttavia necessari per di ricucire la frattura del quartiere Pigneto, ora diviso in due dalla ferrovia. Tutte le modifiche alla viabilità locale - ha ricordato - sono state illustrate oggi ai cittadini del V Municipio. E’ nostro obiettivo garantire la massima informazione a tutti coloro che vivono nel quartiere e che in seguito potranno beneficiare di questa importante opera". (Rer)