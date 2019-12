Sanità: Gallera, presentato a Milano studio internazionale per diagnosi precoce di tumore al polmone

- Uno studio internazionale sul tumore al polmone, che si pone l’obiettivo di arruolare, nei prossimi due anni, nel nostro Paese, almeno 10.000 partecipanti, soprattutto tra i fumatori, grazie al coinvolgimento diretto dei medici di famiglia della SIMG (Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie). È stato presentato questa mattina al Palazzo Pirelli di Milano, alla presenza dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Ogni anno - ha ricordato Gallera - oltre 6.200 lombardi ricevono una diagnosi di tumore del polmone quando ormai la neoplasia è in fase avanzata. Più dell'80 per cento dei nuovi casi viene individuato troppo tardi e questo determina una drastica riduzione delle possibilità di cure efficaci per i pazienti. È quindi necessario riuscire ad anticipare la diagnosi soprattutto per le persone considerate a rischio, come i forti fumatori". L'obiettivo - fa sapere una nota di Regione Lombardia - è la creazione della RISP (Rete Italiana di Screening Polmonare) per meglio definire le modalità di un nuovo screening attraverso l'uso di TAC spirale a basso dosaggio (low-dose CT scan - LDCT) e di alcuni biomarcatori. In tutta Italia la Rete verrà realizzata e coordinata dall'Istituto Nazionale Tumori di Milano, attraverso un finanziamento dell'Unione Europea e con il sostegno del Ministero della Salute. "L'integrazione fra il lavoro degli oncologi, dei ricercatori e dei medici di famiglia - ha spiegato Gallera - è un valore importante che richiama e sottolinea l'importanza del percorso, avviato da Regione Lombardia, di presa in carico del paziente cronico. Una strada che prevede, altresì - ha concluso - la realizzazione di programmi integrati di prevenzione e la promozione degli stili di vita sani e corretti". (Rem)