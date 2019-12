Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa vice sindaco Anna Scavuzzo e l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti intervengono alla conferenza stampa di presentazione di "Voce", il primo hub del volontariato milanese. Partecipano anche Ivan Nissoli, presidente di Csv Milano, Paola Pessina, vice presidente di Fondazione Cariplo e Marco Pietripaoli, direttore di Csv Milano.Palazzo Marino, Sala Brigida, piazza della Scala 2 (ore 10.00)Si riunisce il Consiglio comunale.Palazzo Marino, piazza della Scala 2 (dalle 16.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla cena di solidarietà organizzata dall'Ambasciata del Belize presso la Santa Sede in collaborazione con Caritas Ambrosiana.Palazzo Reale, Sala delle Otto Colonne (ore 19.30)REGIONEIl sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia, con delega ai Grandi eventi sportivi, Antonio Rossi, presenzia a Chiesa Valmalenco/SO, alla giornata di gare di snowboard-big air delleWinter Deaflympics, le Olimpiadi invernali dei sordi.Ski area - Chiesa Valmalenco/SO (ore 10)Incontro dal titolo "la Via Francigena in Lombardia. Verso la candidatura Unesco". L'appuntamento - nel cui ambito viene etto un messaggio dell'assessore regionale all'Autonomia e Cultura Stefano Bruno Galli - è l'occasione per presentare i risultati del progetto curato dall'Associazione Europea delle Vie Francigene (Aevf) e Regione Lombardia, con la collaborazione della Provincia di Pavia e della Provincia di Lodi.Palazzo Pirelli via F. Filzi, 22 Sala Gonfalone (ore 11.00)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Rapporti con il Consiglio regionale Fabrizio Turba intervengono all'assemblea dell'Associazione nazionale costruttori edili di Como dal titolo 'Rigenerazione urbana, una sfida per il territorio'. Al dibattito partecipano, tra gli altri, anche Alessandro Fermi, presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Luca Guffanti, presidente di Ance Lombardia, e Francesco Molteni, presidente di Ance Como.Sede Ance, via Briantea 6 - Como (ore 17.00)VARIEConferenza stampa "Natale e Capodanno: spesa e mete delle vacanze di italiani e stranieri". Interviene Luca Patanè, presidente di Confturismo-Confcommercio.Palazzo Bovara - Sala Castiglioni, corso Venezia 51 (ore 10.30)MONZASi riunisce il Consiglio provinciale di Monza e Brianza per l'approvazione del Bilancio di previsione 2020, 2021, 2022. Al termine della seduta il presidente Luca Santambrogio con il vice presidente Riccardo Borgonovo e i consiglieri invitano i giornalisti per lo scambio di auguri natalizi e per fare il punto sulle risorse messe a bilancio per progetti, investimenti riferiti al prossimo anno.Via Grigna 13 (dalle 15.00) (Rem)