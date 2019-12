Milano: in circolazione da oggi primo treno M1 con sistema di frenata d'emergenza modificato (2)

- (segue) La modifica del sistema di entrata in funzione dei "pattini elettromagnetici" va ad agire sugli effetti della frenata di emergenza. Atm però negli ultimi mesi ha lavorato anche sulle cause che portano il sistema a rilevare criticità che in realtà non lo sono, innescando così le brusche decelerazioni. Per quanto riguarda la linea 1, sono state rimosse le porte di banchina (quelle per prevenire tentativi di suicidio) nella fermata di Sesto San Giovanni, che essendo state istallate in un secondo momento, andavano a creare interferenze con il sistema di segnalamento. "In alcuni casi - ha spiegato Giana - a causare falsi positivi è stato lo slittamento o pattinamento dei treni, che è stato valutato potesse avvenire in conseguenza di lavori notturni, che lasciavano detriti o residui di lavorazione sulle rotaie. Per questo abbiamo intensificato l'attività di aspirazione sui binari e sugli impianti nelle gallerie". La società ha poi semplificato le procedure operative per l'abbattimento dei rischi di comportamenti anomali del sistema e intensificato i corsi per il mantenimento delle competenze dei macchinisti, erogando, tra linea 1 e linea 2, un totale di 5.000 ore di formazione pratica e teorica da inizio anno. Sulla linea 2, che ha un sistema di marcia manuale a differenza della linea 1, Atm ha rilevato che i falsi positivi che innescavano le frenate avvenivano in concomitanza del passaggio dei treni dalle cosiddette "boe" messe a protezione dei punti di deviazione, che interferivano con il sistema. Un terzo di queste boe, quelle non necessarie alla circolazione, sono quindi state rimosse e i deviatoi bloccati. Atm ha poi dato corso sui treni di propria competenza a interventi di bonifica dei componenti di bordo, quali captatori e centraline, sostituendone oltre cento. Anche sulla M2 l'azienda ha intensificato l'attività di aspirazione dei detriti da lavorazione sui binari e negli impianti, ha semplificato le procedure operative e intensificato i corsi di formazione per i macchinisti, oltre ad aver avviato tavoli con questi ultimi e con gli operatori di sala, per intercettare e risolvere le problematiche segnalate. Giana ha fatto anche sapere che sono stati definiti da Alstom, fornitore del sistema di segnalamento di M1 e da Hitachi, fornitore dei treni, piani e programmi temporali di interventi, che sono stati sottoposti ad Atm e ai consulenti della Procura. Tutto ciò tuttavia è sottoposto a segreto istruttorio e non è stato quindi presentato in commissione. (Rem)