Roma: Fd'I, oscurata pagina "lazialismo", continua azione persecutoria Facebook

- "Continua l'azione persecutoria di Facebook contro l'informazione che non si appiattisce sul pensiero unico. L'inquisizione mediatica della multinazionale del social ha colpito ancora una volta una voce libera che da anni riscuote grande consenso sul web e vanta un vasto seguito tra il popolo di internet. La pagina "Lazialismo" è stata oscurata senza fornire alcuna spiegazione. Come per altri utenti che esprimono valori in contrasto con la dittatura culturale dominante, Facebook non ha esitato ad imporre la censura". Così in un comunicato Fabrizio Ghera e Chiara Colosimo, capogruppo e consigliere di Fd'I alla Regione Lazio. "Nessun provvedimento invece verso pagine riconducibili ad appartenenze politiche e culturali opposte, che sputano odio, diffamano e diffondono notizie false, ma non vengono oscurate", concludono i due consiglieri. (Com)