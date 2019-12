Forza Italia: Gelmini, non distrarre energie, Carfagna lavori con noi per rilancio

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, in un'intervista a Rtl 102.5, rispondendo ad una domanda in merito alla nuova associazione "Voce Libera", ha sottolineato che "è una stagione difficile per Forza Italia, questo non è il momento nel quale dividerci. Forza Italia ha bisogno di unità, e credo che le battaglie si debbano fare dentro il partito e non fuori, evitando di distrarre risorse ed energie". Secondo Gelmini, "non bisogna svuotare il partito o impoverirlo, ma catalizzare attorno a Forza Italia tutte le energie possibili, compresa quella preziosa della Carfagna. Onestamente non capisco perché Mara abbia accettato un tempo il ruolo di co-coordinatore del partito con Toti, e oggi non accetti di sedersi al tavolo con il resto del movimento. Venga al tavolo politico insieme alla dirigenza nazionale - ha aggiunto -, e tutti insieme prendiamoci la responsabilità di rimboccarci le maniche e di lavorare per il rilancio di Forza Italia".(Rin)