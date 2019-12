Speciale infrastrutture: Thailandia, conglomerati si contendono il primato del maggior progetto immobiliare

- Il più grande conglomerato industriale della Thailandia, Charoen Pokphand Grioup (Cp Group), e il suo rivale in affari, Tcc Group, si stanno affrancando dalle loro origini, nell’industria del cibo e delle bevande, e si contendono ora il primato del maggior progetto di sviluppo immobiliare del paese. Magnolia Quality Development, il ramo di sviluppo industriale di Cp Group, ha annunciato la scorsa settimana che aumenterà l’investimento nel suo mega-progetto residenziale The Forestias, alla periferia di Bangkok, sino a 125 miliardi di baht (4,1 miliardi di dollari). L’aggiunta di capitale consente al progetto di superare di poco quello recentemente intrapreso da Tcc Group, dal costo stimato in 3,9 miliardi di dollari. Il conglomerato thailandese Tcc Group ha intrapreso quello che è stato definito il più grande progetto immobiliare di Bangkok. Il progetto, dal costo stimato in 3,9 miliardi di dollari, prevede la realizzazione di un complesso su una superficie di 167mila metri quadri, che verrà battezzato One Bangkok e dovrebbe aprire parzialmente nel 2023, una volta completato il primo edificio e l’area immediatamente circostante. Panote Sirivadhanabhkdi, direttore esecutivo presso l’unità immobiliare di Tcc, ha dichiarato che il progetto è il più vasto nel suo genere in Thailandia in termini di valore dell’investimento, e prevede la realizzazione di uno dei 10 grattacieli più alti del Sud-est asiatico. Una volta ultimato, il complesso ospiterà sino a 500 società thailandesi e internazionali, che daranno lavoro a oltre 50mila persone. (Fim)