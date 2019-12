Speciale infrastrutture: Ucraina, operatore sistema trasmissione gas sigla accordo con romena Transgaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo operatore del sistema di trasmissione del gas ucraino ha siglato un accordo con la compagnia romena Transgaz per lo sblocco delle forniture dall'Europa meridionale e dalla Turchia. La decisione di firmare l'intesa giunge a causa dell'incertezza in merito al futuro contratto da siglare con la Russia. "Il sistema di trasmissione del gas e la romena Transgaz hanno firmato un accordo che ci permetterà di sbloccare il corridoio del gas trans-balcanico", si legge in una nota dell'operatore ucraino, ripresa dall'agenzia di stampa "Ukrinform". I fornitori di gas dovrebbero quindi effettuare consegne attraverso una nuova rotta: dall'Europa meridionale alla Turchia attraverso la Bulgaria e la Romania, verso Ucraina e Moldova. (Res)