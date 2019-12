Speciale infrastrutture: Namibia, produzione elettricità scesa al di sotto del 40 per cento a causa della siccità

- La produzione di elettricità della Namibia è scesa al di sotto del 40 per cento della sua capacità a causa della peggiore siccità che ha colpito il paese da quasi un secolo. È l’allarme lanciato in una nota dalla società statale di distribuzione dell’energia elettrica NamPower, secondo cui la produzione di elettricità nell'unica centrale idroelettrica della Namibia, quella di Kariba, varia attualmente tra i 90 megawatt (Mw) e i 160 Mw rispetto a una capacità installata di 374 Mw. La siccità, oltre ai ripetuti blackout della compagnia elettrica sudafricana Eskom (su cui la Namibia fa affidamento per il 70 per cento del proprio fabbisogno energetico), hanno messo a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico del paese. Secondo l’amministratore delegato di NamPower, Simson Haulofu, la compagnia ha ridotto la produzione nello stabilimento durante le ore di punta per risparmiare acqua. La Namibia può anche ricorrere alle energie rinnovabili da produttori indipendenti, da una centrale a carbone e da una stazione diesel di emergenza, ma la sua centrale idroelettrica è la più grande fonte di energia domestica. La centrale idroelettrica di Kariba, che serve anche lo Zimbabwe e lo Zambia ed è alimentata dal fiume Zambesi, è stata colpita anche da un sostanziale calo dei livelli delle acque. Munyaradzi Munadawafa, amministratore delegato dell'Autorità fluviale di Zambezi, ha dichiarato la scorsa settimana che Kariba potrebbe dover ridurre drasticamente la generazione di energia, forse fino al punto da dover chiudere la centrale. (Res)