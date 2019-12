Speciale infrastrutture: Merkel, governo tedesco non approva sanzioni Usa su Nord Stream 2

- Il governo tedesco “non approva” le sanzioni decise dal Congresso degli Stati Uniti sul gasdotto Nord Stream 2 che potrebbero entrare in vigore il 20 dicembre prossimo. È quanto dichiarato oggi dal cancelliere Angela Merkel durante il suo intervento al Bundestag, come riferisce l'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. Merkel ha aggiunto che “il governo federale non ha alcuna intenzione di ritirarsi dalla disputa con gli Stati Uniti sul Nord Stream 2”. Gli Usa ritengono che il gasdotto sia uno strumento del Cremlino per accrescere la propria influenza in Europa, facendo leva sulla dipendenza dell'Ue dall'energia importata dalla Russia. Per tale motivo, il Congresso degli Stati Uniti ha deciso di sanzionare persone fisiche e giuridiche coinvolte nella realizzazione del Nord Stream 2, tra l'altro imponendo loro il divieto d'ingresso negli Usa. Si attende ora la promulgazione delle misure sanzionatorie da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale ha in precedenza dichiarato che firmerà il provvedimento non appena gli verrà presentato. (Geb)