Valle d'Aosta: Testolin, rammarico per cancellazione rappresentante al comitato Regioni di Bruxelles

- "E’ con profondo rammarico che abbiamo appreso che, nel corso della conferenza delle Regioni, è stata sottratta alla Valle d’Aosta la possibilità di mantenere il proprio rappresentante al comitato delle Regioni di Bruxelles". Lo ha detto il presidente della Regione Renzo Testolin che in una nota ha espresso la delusione per la decisione assunta oggi dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome in conseguenza della quale si è provveduto alla formalizzazione della delegazione italiana al comitato delle Regioni, senza la presenza del consigliere regionale della Valle d’Aosta Pierluigi Marquis in qualità di rappresentante titolare. Testolin ha proseguito: "Per la nostra realtà regionale rappresenta l’unica opportunità per esprimere le proprie istanze a livello europeo, tenuto conto che l’attuale legislazione non garantisce alla Valle d’Aosta di esprimere un proprio rappresentante al parlamento europeo. Con amarezza siamo venuti a conoscenza del fatto che in seduta riservata la conferenza ha modificato la composizione dei rappresentanti regionali effettivi, assegnando alla nostra Regione solo un ruolo di ‘’supplenza” per il consigliere Marquis. Questo anche a dispetto di una nota inviata al presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, con la quale si chiedeva il mantenimento e il rispetto di quanto concordato a livello politico e ratifcato il 28 novembre scorso". "E’ questo un fatto grave – ha concluso il presidente - poiché da sempre è stato consentito alla Valle d’Aosta, nel rispetto di una positiva e costruttiva dialettica con le altre regioni, di avere una propria rappresentanza nelle istituzioni europee". (Ren)