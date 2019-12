Toscana: politiche comunitarie, approvate due nuove leggi in consiglio

- Il Consiglio regionale della Toscana, con voto all’unanimità, ha approvato due proposte di legge, una statuaria e una ordinaria, che ridefiniranno il ruolo e la partecipazione della Toscana alla formazione e attuazione degli atti comunitari. A partire dalla prossima legislatura regionale, così come previsto dalla proposta di legge statutaria n. 16, sarà infatti istituita una nuova commissione consiliare permanente: la commissione Politiche europee e relazioni internazionali, della quale potranno far parte anche i consiglieri assegnati ad altre commissioni. La proposta di legge ordinaria, la n. 386, modifica invece la legge regionale 26 del 2009 e definirà la partecipazione della Toscana alle politiche dell’Unione europea. Come ha spiegato durante l’illustrazione il primo firmatario dei due atti, Tommaso Fattori (Sì-Toscana a Sinistra): “Il consiglio regionale della Toscana, in passato, aveva considerato secondario l’orizzonte europeo, ma ora con queste leggi, dopo quattro anni di lavoro sui testi, siamo ad un passaggio storico: dopo quarant’anni l’assemblea toscana parteciperà agli atti legislativi europei, e lo farà formulando osservazioni, diffondendo la cultura europea e lavorando insieme, intorno a valori condivisi, attraverso una commissione consiliare che diventa permanente, e attraverso la convocazione annuale di una sessione europea del consiglio. Un risultato storico, grazie al lavoro di tutti i consiglieri, sia di maggioranza che di minoranza”. (segue) (Ren)