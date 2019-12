Toscana: politiche comunitarie, approvate due nuove leggi in consiglio (2)

- La proposta di legge statutaria, primo firmatario Fattori, è stata sottoscritta dai consiglieri regionali Elisabetta Meucci e Massimo Baldi, all’epoca della presentazione del gruppo Pd e ora approdati al gruppo Italia Viva, Roberto Salvini (passato dalla Lega al gruppo Misto), Irene Galletti (M5s), e Fiammetta Capirossi, Alessandra Nardini, Enrico Sostegni e Simone Tartaro del gruppo Pd. La proposta di legge ordinaria, primo firmatario sempre Fattori, ha gli stessi sottoscrittori, con l’eccezione del consigliere Salvini. Il consigliere Enrico Sostegni (Pd) ha parlato di “atti importanti, che fanno sì che il Consiglio possa pensare alle politiche di sviluppo e di programmazione regionale avendo conoscenza per tempo degli orientamenti della politica europea e potendo dare il suo contributo alla formazioni delle decisione comunitarie”. Di “giorno storico” ha parlato Elisabetta Meucci (Iv), “perché con l’istituzione della commissione permanente e l’introduzione della sessione europea aumentiamo il tasso di democraticità nei lavori del consiglio regionale e avviciniamo l’Europa ai cittadini”. Per Massimo Baldi (Iv) “quello di oggi è un momento emozionante”. Secondo il consigliere, “si tratta di un salto di qualità nei rapporti interistituzionali, che porteranno benefici sia alla Toscana che all’Unione europea”. Irene Galletti (M5s), ha sottolineato “il lavoro condiviso svolto per giungere a questo risultato che “introduce un maggiore controllo del Consiglio regionale sull’operato della Ue e su come la Regione impieghi le risorse comunitarie. Inoltre, favoriamo il superamento di certi atteggiamenti euroscettici”. Collegato alla proposta di legge ordinaria è stato approvato, sempre all’unanimità, un ordine del giorno presentato dai consiglieri Ilaria Bugetti, Giacomo Bugliani e Simone Bezzini, tutti del Pd, che impegnerà la giunta regionale ad attuare un adeguato coinvolgimento e collaborazione con la federazione regionale dell’Associazione italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre). “La Regione, attraverso la nuova commissione e la sessione europea – ha spiegato Bugetti – dovrà coinvolgere le comunità locali nella progettazione delle politiche europee. L’Aiccre, insomma, deve diventare il braccio operativo e complementare della Giunta regionale”. Marco Casucci (Lega), annunciando il voto favorevole alla legge, ha definito “troppo entusiastici i toni del dibattito, perché l’Ue dovrebbe essere diversa da com’è adesso”. Approvati, infine, anche una serie di emendamenti, tutti sottoscritti da Tommaso Fattori, Leonardo Marras (Pd) Elisabetta Meucci, Enrico Sostegni e Simone Tartaro, per meglio specificare alcune finalità sociali e di diffusione della cultura europea. (Ren)