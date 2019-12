Legge Bilancio: domani alla Camera audizione Gualtieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, giovedì 19 dicembre, alle ore 10, presso la sala del Mappamondo, la commissione Bilancio svolge l'audizione del ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, nell'ambito dell'esame della legge di Bilancio e della relativa nota di variazioni. Lo riferisce la Camera in una nota. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)