Riforme: Nannicini (Pd), raggiunte le firme per referendum su taglio parlamentari

- "Adesso succede che non appena le firme saranno depositate in Cassazione, si attiverà la procedura - come previsto dalla nostra Costituzione - per un referendum confermativo sulla riduzione del numero dei parlamentari". Lo ha affermato il senatore del Partito democratico, Tommaso Nannicini, a margine della conferenza stampa alla Camera in cui la Fondazione Einaudi ha annunciato il raggiungimento delle 64 firme necessarie - a palazzo Madama - per promuovere la consultazione popolare sulla proposta di legge costituzionale approvata, in quarta ed ultima lettura, lo scorso 8 ottobre a Montecitorio. Alla domanda se l'iter referendario possa incidere sulla tenuta dell'esecutivo, Nannicini ha risposto "penso di no. Adesso, il tema importante è che ci sia un referendum che dà l'ultima parola ai cittadini, che permette una discussione più approfondita sulla qualità delle istituzioni democratiche. Poi, il mio augurio è che questa finestra del referendum servirà proprio da stimolo alla maggioranza per trovare una compattezza che ridia slancio a questa legislatura". (Rin)