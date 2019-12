Milano: De Chirico (FI), su frenate metropolitane serve avvicendamento managment

- Dopo l'audizione del DG di ATM, Arrigo Giana, nella commissione odierna non sono per niente rincuorato. Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, rilevando che a preoccupare i milanesi non sono le frenate d'emergenza in presenza di un reale rischio e per cui l'azienda ha enfatizzato molto la solidità del sistema di sicurezza. Preoccupa che ci siano queste improvvise e pericolose frenate in assenza di pericolo. "In questi giorni è inquietante viaggiare in metropolitana e osservare gli utenti avvinghiati alle sbarre di sicurezza e con i piedi ben piantati per terra. I messaggi vocali (solo in italiano) che invitano a tenersi non rendono il clima più sereno. Quali siano i potenziali allarmi che generano le frenate non è dato saperlo" Prosegue De Chirico rilevando evidenziando che allo stesso modo "non sappiamo il motivo per cui il sistema di sicurezza, entrato in funzione nel 2011, dia problemi solo oggi. In attesa di capire quali siano le responsabilità che sta accertando la Magistratura, l'azienda dei trasporti milanesi, che sta subendo passivamente la situazione con gravi ripercussioni nell'immagine di una delle più importanti eccellenze meneghine, deve intervenire in una rotazione interna dei manager". "La proposta che ho avanzato è quella di separare il ruolo del direttore di esercizio da quello del responsabile della manutenzione, che oggi è ricoperto dalla stessa persona. Ritengo che per una migliore trasparenza e serenità all'interno dei settori sia preferibile che il controllore non faccia anche il controllato", conclude il consigliere forzista.(Com)