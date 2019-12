Torino: Regina Margherita, accordo con fondazione Respiro Libero per ristrutturare pneumologia pediatrica

- Oggi, alla presenza del governatore della Regione Piemonte Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità Luigi Icardi, è stato firmato a Torino il protocollo d’intesa tra la fondazione Respiro Libero Onlus e la Città della Salute di Torino. Un accordo che prevede l’impegno della fondazione, rappresentata dal suo Presidente Marco Tadolini, per la raccolta dei fondi necessari per la ristrutturazione ed ammodernamento del reparto di Pneumologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita (circa 2 milioni di euro). La Famiglia Tadolini ha deciso di partecipare alla raccolta fondi con una donazione di 200mila euro. “Un grazie sincero alla Fondazione Libero Respiro onlus per la sua attività ed alla famiglia Tadolini per la generosa donazione. Sono iniziative che hanno un grande significato e che fortunatamente sono frequenti nella nostra regione: dimostrano che la solidarietà e l’attenzione per gli altri sono valori radicati e condivisi che contribuiscono a migliorare la nostra sanità. Un ringraziamento particolare perché i fondi sono destinati all’ospedale Regina Margherita, una struttura di eccellenza che è intenzione della Regione valorizzare sempre di più”, hanno dichiarato il Presidente Cirio e l’Assessore Icardi. (segue) (Rpi)