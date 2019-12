Brasile: a Rio de Janeiro primo seminario su economia circolare e sostenibilità

- Il consolato generale d'Italia a Rio de Janeiro ha ospitato il primo seminario su "Economia circolare e sostenibilità. Tecnologie per il futuro", organizzato dal governo dello Stato di Rio de Janeiro. Lo riferisce una nota della Farneisna. Aprendo il seminario, il console generale, Paolo Miraglia del Giudice, dopo aver ricordato la prossima co-presidenza dell'Italia, insieme al Regno Unito, della COP 26 nel 2020, ha ribadito il forte interesse del governo italiano per la tematica dell'economia circolare e della sostenibilità, con particolare riferimento all'agenda ambientale urbana, e le attuali concrete prospettive di rafforzamento della presenza e degli investimenti delle aziende italiane in Brasile. (segue) (Com)