Brasile: a Rio de Janeiro primo seminario su economia circolare e sostenibilità (2)

- I quattro panel in cui si è articolato il seminario sono stati dedicati a: efficienza energetica/energie alternative, industria di trasformazione, agricoltura/tutela ambientale e potere pubblico/progetti di sostenibilità. A margine dell'evento, si è convenuto di organizzare un prossimo appuntamento centrato sul tema specifico delle Smart Cities, indicativamente nel prossimo mese di aprile, sempre presso il Consolato Generale, che potrebbe offrire l'occasione per formalizzare la collaborazione in tale settore con alcune importanti imprese italiane. (Com)