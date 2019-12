Ue: Mattarella, l'Europa è casa nostra, difendere interessi comuni

- "L'Europa è casa nostra e costituisce l'ambito di integrazione essenziale per consentire al nostro paese di misurarsi con questioni divenute, piaccia o meno, globali e che solo a questo livello possono trovare soluzioni efficaci in un mondo in cui gli attori protagonisti hanno ormai dimensioni continentali". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione degli auguricon le più alte cariche dello Stato. "L'Unione Europea ha avviato una fase di importante rifondazione per la prosecuzione con coraggio di un processo di integrazione equilibrato e solidale e per un ruolo più incisivo in ambito internazionale - ha continuato Mattarella - il nostro contributo sarà tanto più significativo quanto più la nostra presenza ai tavoli negoziali saprà essere qualificata nelle proposte e ferma nel sostegno di una visione che valorizzi gli interessi comuni". (Rer)