Trasporto aereo: Air France-Klm conferma l'ordine di 60 Airbus A220

- Il gruppo Air France-Klm ha confermato l'ordine di 60 Airbus A220-300 per l'ammodernamento della propria flotta di aeromobili a corridoio singolo. Questi aeromobili saranno operati da Air France. Lo riferisce un comunicato stampa. "Siamo lieti di vedere l'impegno di Air France nei confronti dell'A220, un aeromobile che consente agli operatori dotati di un ampio network di ottimizzare le proprie flotte. Si tratta del più importante ordine di Airbus A220 da parte di un operatore europeo a oggi, e conferma l'ambizione di Air France nell'ambito dello sviluppo sostenibile. Moderno ed efficiente in termini di consumi, l'Airbus A220 contribuirà a ridurre in modo significativo i consumi di carburante e le emissioni di CO2 rispetto agli aeromobili della generazione precedente", ha dichiarato Christian Scherer, Chief commercial officer di Airbus. "Ringraziamo Air France per la sua fiducia in Airbus e per i suoi investimenti nel nostro aeromobile di ultima generazione", ha aggiunto. Air France-Klm attualmente opera una flotta di 159 aeromobili Airbus. (segue) (Com)