Trasporto aereo: Air France-Klm conferma l'ordine di 60 Airbus A220 (2)

- L'Airbus A220 è l'unico aeromobile appositamente costruito per il segmento di mercato da 100-150 posti, offre un'efficienza imbattibile in termini di consumi di carburante, e livelli di comfort per i passeggeri paragonabili a quelli di un aeromobile widebody. L'A220 combina caratteristiche aerodinamiche avanzate, materiali innovativi e motori turbofan Pw1500G di Pratt and Whitney di ultima generazione, in grado di offrire una riduzione dei consumi di carburante di almeno il 20 per cento per poltrona rispetto agli aeromobili della generazione precedente. L'A220 offre le stesse prestazioni degli aeromobili a corridoio singolo più grandi. Con un portafoglio ordini di 530 aeromobili alla fine di novembre 2019, l'A220 ha tutte le qualità necessarie per conquistare la maggior parte del mercato degli aeromobili da 100 a 150 posti, che si stima di 7000 aeromobili per i prossimi 20 anni. (Com)