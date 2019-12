Libia: Castaldo, intesa con Turchia viola diritto internazionale

- Il protocollo d'intesa bilaterale firmato dal governo di accordo nazionale della Libia e Turchia viola il diritto internazionale del mare, il principio delle relazioni di buon vicinato e la sovranità sulle zone marittime degli Stati costieri vicini. Lo ha dichiarato il vice presidente del Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo (M5s). "In particolare, i diritti legittimi degli Stati membri dell'Ue come la Grecia e Cipro sono chiaramente e indiscutibilmente ignorati. Chiediamo un intervento dell'Alto rappresentate dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell per chiedere quali azioni concrete intenda intraprendere per difendere i diritti degli Stati membri dell'Unione europea", ha continuato Castaldo, primo firmatario di una interrogazione cofirmata da 30 europarlamentari di tutti gli schieramenti e provenienti da molti gruppi politici. "La Commissione europa deve prendere atto che la natura dell'accordo Turchia-Libia non è coerente o compatibile con lo status di paese candidato ad entrare nell'Ue. Inoltre, siamo estremamente preoccupati dalla proposta di Erdogan di intervenire militarmente in Libia e non osiamo pensare alle conseguenze drammatiche che una simile azione unilaterale possa portare", ha aggiunto. "Infine, voglio ricordare che per il nostro paese la questione libica è sempre stata di fondamentale importanza per il rapporto storico tra i due Stati, ma anche e soprattutto per il ruolo strategico che la Libia gioca nel Mediterraneo per l'intera Europa. L'Unione europea deve intervenire", ha concluso. (Beb)